Flaş! Nijerya'dan ikinci açıklama

Nijerya'dan ikinci açıklama: İADE YOK







Konuyla ilgili İstanbul'da gazetecilere, "Kendilerine sığınma hakkı verilen ve BM tarafından siyasi sığınmacı olarak tanınan Nijerya'daki bazı Türklerin iade edilmesi için Türk hükümetinin talebi oldu. Ayrıca Gülen hareketine bağlı okul ve hastanelerin kapatılmasını istediler. Türk hükümeti Gülen hareketini terörist örgüt olarak görüyor" şeklinde konuşan Onyeama'nın basın ofisinden, haberler sonrası çıkan iddialara açıklık getirildi.







Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama'nın basın danışmanı Sarah Sanda yaptığı yazılı açıklamada, bakanın "iki ülke arasında bazı Türklerin iadesine yönelik anlaşma olmadığına vurgu yaptığına" dikkat çekti.





Dışişleri Bakanı Onyeama, "Türkler dahil Nijerya'da yasal bulunan her yabancı Nijerya ve uluslarası kanunlarının koruması altındadır diyerek" hukuka aykırı işlem yapılmayacağının teminatını verdi.





D-8 toplantıları için geçen hafta Türkiye'ye gelen Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve beraberindeki heyet 4 günlük çalışma ziyareti kapsamında İstanbul ve Ankara'da ikili görüşmeler gerçeklestirdi.





Ziyaret sonrası Türk hükümeti'nin, Gülen hareketine bağlı olduğu iddiasıyla Nijerya'dan 1000 Türk'ün iadesini istemesi tepkilere yol açtı.