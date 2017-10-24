Flaş! Balıkesir Belediye Başkanı istifa iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur’un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.







Belediye yetkilileri, Başkan Uğur’un da hakkındaki ‘pazartesi günü istifa edeceği’ yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.





PAZARTESİ İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ







İstifası istenen 6 belediye başkanından sonuncusu olan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un pazartesi günü görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. 6 kişilik listede geriye bir tek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kalmıştı.