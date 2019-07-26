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[FLAŞ] Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
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[FLAŞ] Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
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26 Temmuz 2019 20:46
[FLAŞ] Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
Nijerya'da, 21 Temmuz'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı.Nijerya’nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı.
SHABER3.COM
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, 21 Temmuz günü 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırılmıştı.Nijerya açıklarında, 16 Temmuz’da ise silahlı kişiler, 18 Türk’ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 denizciyi kaçırmıştı.
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