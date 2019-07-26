Saray'dan fişleme skandalı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyorum’ sorusuna yanıt aranıyor. ‘Sistemle beraber kurumların yetki alanları net belirlenmiştir’, ‘Sistemin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğine inanıyorum’, ‘Sistemin mevzuat altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum’, ‘Sistemin bürokrasiyi azalttığını düşünüyorum’ sorularına yanıt verilmesi bekleniyor" hatırlatmasında bulundu ardından, "Bu soruların memurlara kimlik numaraları ile birlikte yöneltilmesinin amacı ne?” diye sordu.







“Bu, anket adı altında, kişisel görüşler üzerinden yapılan açık bir fişleme" diyen CHP'li vekil, devam etti:





"Başkanlık sistemi ile ilgili eleştirel düşüncesi olan, kendi çalıştığı kurum ile ilgili olumsuz düşüncesi olan kamu çalışanının tüm bilgileri, bu yorumlarla birlikte saklanacak ve belki ileride başka amaçlarla kullanılabilecektir. Bu anketten yola çıkarak kamu çalışanlarının kurum içinde cezalandırılması bile mümkün olabilecektir.”





Anket için verilen sürenin bugün dolduğunu anımsatan Çakırözer, “Bu anketin derhal e-devlet sisteminden kaldırılması, bugüne kadar sorulara verilen yanıtlarla birlikte elde edilen kişisel verilerin de derhal imha edilmesi gerekmektedir” dedi.





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının doldurması amacıyla bir anket yayınladı. Ofis Başkanlığı’ndan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimatta, “Kamu Çalışanı Anketi” için “kamu çalışanlarının mevcut insan kaynakları süreçleriyle ilgili uygulamalar hususundaki görüş ve düşünceleri ile gelişime açık yönlerinin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.





T24'te yer alan habere göre, talimat genelgesinde, anketin, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları ve Yükseköğretim kurumları olmak üzere 24 kurumda faaliyet gösteren toplam bin 981 kurum ve kuruluş çalışanı tarafından doldurulmasının hedeflendiği belirtildi.





Kamu çalışanlarına anketi e-devlet üzerinden, kimlik numaraları ile doldurmaları için tanınan sürenin bugün dolduğuna işaret eden Çakırözer, “Sistem ile ilgili güncelleme çalışması veya kamudaki insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi için yapılacak bir anket çalışmasının kişisel verilerle birlikte yapılması kabul edilemez. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bir ankete kişisel veriler toplanmaz. Kimlik numaraları ile yapılan böyle çalışmanın amacına hizmet etmeyeceği de açıktır. Nitekim Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, isteğe bağlı doldurulacak anketin bazı kurumlarda zorunlu tutulduğunu açıkladı ve anketin doldurulmasını binlerce üyesine tavsiye etmedi. Bu anketin derhal e-devlet sisteminden kaldırılması, bugüne kadar sorulara verilen yanıtlarla birlikte elde edilen kişisel verilerin de derhal imha edilmesi gerekmektedir. Böyle bir anket çalışması mutlaka yapılacaksa bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmamalı, anketi dolduracak kamu çalışanlarının isimleri, kimlik numaraları gibi kişisel bilgilerinin talep edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.