Flaş! Merkel Türkiye'yle ilgili tarih verdi

Merkel, Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda Avrupa'nın anlaşmazlıkları engellemesi gerektiğini belirtti. AB'nin ekim ayında Türkiye ile ilişkilerin geleceğini görüşeceğini belirten Merkel, üyelik müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine de karar verileceğini dile getirdi.





Sputnik'in haberine göre; Merkel, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünden ‘hızla' uzaklaşmakta olduğunu sözlerine ekledi.





Merkel, dün partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grubunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunu AB'deki meslektaşları ile ekim ayında görüşeceğini tekrar etmişti.



