Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Merkel Türkiye'yle ilgili tarih verdi /05 Eylül 2017 15:09

Flaş! Merkel Türkiye'yle ilgili tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini ekim ayında masaya yatıracağını belirterek, buna üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sona erdirilmesine dair tartışmanın da dahil olduğunu söyledi.

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Merkel, Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda Avrupa'nın anlaşmazlıkları engellemesi gerektiğini belirtti. AB'nin ekim ayında Türkiye ile ilişkilerin geleceğini görüşeceğini belirten Merkel, üyelik müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine de karar verileceğini dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre; Merkel, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünden ‘hızla' uzaklaşmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Merkel, dün partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grubunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunu AB'deki meslektaşları ile ekim ayında görüşeceğini tekrar etmişti.

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