Samanyolu Haber /Gündem / 'Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı' deyip ihsas-ı reyde bulundu! /05 Eylül 2017 14:43

'Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı' deyip ihsas-ı reyde bulundu!

Yargıtay Başkanı Cirit, Adli Yıl Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, ilerleyen zamanlarda önlerine gelecek olan Cemaat yargılamalarına ilgili ihsas-ı reyde bulundu. Ortada henüz kesin bir hüküm olmamasına rağmen 'FETÖ' ifadesini kullanan ve 15 Temmuz'dan Hizmet Hareketi'ni sorumlu tutan Cirit, tutuklu binlerce hakim ve savcıyı da peşin hükümle terörist ilan etti.

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2017-2018 Adli Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. 

Yargıtay konferans salonunda düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.

Hakimler için vicdan kavramının son derece önemli olduğunu belirten Yargıtay Başkanı Cirit, devam eden Cemaat davalarıyla ilgili açıkça taraf oldu ihsas-ı reyde bulundu.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı vurgusu yapan Cirit bir kaç dakika sonra 'FETÖ' diye bir terör örgütünün varlığına dair kesin bir mahkeme kararı, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM onayı olmamasına rağmen yargının Cirit, PKK ve IŞİD'le ile birlikte sözde bir örgütün ismini saydı. 

“Terör örgütlerinin kullandıkları araç, gereç, silah ve mühimmat devletlerin tekel ve denetiminde olduğu saklanamaz bir gerçektir. Devletler, özellikle silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline geçmesini önleyici tedbirler almak zorundadır. Bu önlemleri almamak, teröre açıkça destek vermekle eş değerdir. Ülkemiz bugün PKK, YPG, PYD, F.../PDY, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Ülkemizde terör dış destekli olarak varlığını sürdürmekte olup, teröre karşı mücadele ülkemizin en doğal ve meşru hakkıdır. Devletimiz, hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadeleyi sürdürecektir” 

Cirit yurtdışına çıkan Cemaat mensupları için de 'şüpheli ya da 'sanık' ifadesine yerine peşinen terörist ilan etti. 

"Firari FETÖ mensuplarının iade edilmemesi, soruşturmalarda gerçeğin ortaya çıkması konusunda bazı engeller oluşturmaktadır. Bir yandan şüphelileri iade etmeyerek, adil yargılamaya engel olurken diğer yandan adalet ve hukuk nutukları atanların samimiyetleri son derece sorunludur. Kanun kaçaklarını iade etmeyen aksine onları himaye eden devletlerin, öncelikle kendilerinin hukuka saygı duyması gerektiğini vurgulamak istiyorum”

YARGI MENSUPLARI İÇİN SKANDAL İFADELER

Yargıtay Başkanı suç üstü hali dışında tutuklanmaları Anayasa'ya göre mümkün olmamasına rağmen tutuklanan binlerce yargı mensubunun lekelenmeme hakkını hiçe saydı. 15 Temmuz'un üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen daha haklarında iddianame bile yazılmayan hakim ve savcıları da terör örgütü üyesi olmakla suçladı. 

"Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Terör örgütüne üye olan hakim ve savcıların meslekten uzaklaştırılmaları son derece önemli bir başarı olmasına karşın tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerinin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz” 
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