Flaş! Kahraman'ın durumu ciddileşti, ameliyat olacak

Kahraman hastaneye kaldırıldı!
Geçtiğimiz Kasım ayında da bir hafta süreyle tedavi gören Kahraman, Güven hastanesinde yeniden müşahade altına alındı.
Kahraman, TBMM'de öğleden sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
Daha sonra hastaneye kaldırıldı.
AMELİYATA ALINACAK
TBMM İdare Amiri AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olacağını söyledi.. Uslu, “Hastanede tedavi altında. Cuma sabahı ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi..