Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Kahraman'ın durumu ciddileşti, ameliyat olacak /29 Aralık 2016 20:52

Flaş! Kahraman'ın durumu ciddileşti, ameliyat olacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman üst solumun yolu rahatsızlığı ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan konsültasyon sonucu Kahraman'ın ameliyata alınması kararlaştırıldı.

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Kahraman hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz Kasım ayında da bir hafta süreyle tedavi gören Kahraman, Güven hastanesinde yeniden müşahade altına alındı. 

Kahraman, TBMM'de öğleden sonra Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.

Daha sonra hastaneye kaldırıldı.
 
AMELİYATA ALINACAK

TBMM İdare Amiri AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olacağını söyledi.. Uslu,  “Hastanede tedavi altında. Cuma sabahı ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi..


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