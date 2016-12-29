OHAL yetkisi verildi

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti





TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuşma süresine dair komisyonun bir karar alıp almadığını sordu.







Komisyonun katip üyesi, AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nu kınayan Altay, "Divan olarak nasıl laf atabilirsiniz, hatip kadar siz konuştunuz orada. Babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz, yeter artık, yeter..." diyerek bağırdı.





Komisyonu yöneten, Sözcü Abdurrahman Öz'ün çok gergin olduğunu savunan Altay, "Gergin olmayın, burayı germeyin." dedi.

Öz de gergin olmadığını dile getirdi.





AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Altay ile aynı fikri paylaştığını, komisyonun iradesine hakim olduğunu, süreye dair bir sınırlama koyması gerektiğini ifade etti.





Öz, AKP'den 1, HDP'den 2, CHP'den de 4-5 milletvekilinin söz aldığını, bunun oturmuş bir uygulama olduğunu kaydetti. Öz, AKP'li milletvekilleri konuştuğunda, 5. dakika sonrasında bazen göz göze gelerek, bazen fiili uyarıda bulunduğunu, diğer milletvekillerine de ilk 10 dakikada bir şey söylemediğini vurguladı.





TBMM İdare Amiri, AKP Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, önlerinde tarihi fırsatı değerlendirmek için yeni anayasa paketinin durduğuna dikkati çekti. Gündoğdu, eleştirilerin saygın olduğunu ancak ön kesici olmak yerine, bir önergeye dönüşmesi, madde önerisi haline getirilmesi halinde katkıyı daha fazla artıracağını anlattı.





Gündoğdu, CHP ve HDP'nin, vicdanlarıyla baş başa kaldığında, bu sisteme oy vereceğini beklediğini söyledi.





MADDE NE GETİRİYOR?





Konuşmaların ardından teklifin 13. maddesi, önergeyle değiştirilerek kabul edildi.





Önergeye göre, seferberlik hali de OHAL nedenleri arasına alındı.





Cumhurbaşkanı, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde OHAL ilan edebilecek.