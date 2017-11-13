Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Kozağaçlı hakkında karar açıklandı /13 Kasım 2017 19:39

Flaş! Kozağaçlı hakkında karar açıklandı

KHK ile kapatılan ÇHD'nin Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, gözaltına alındıktan 4 gün sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Kozağaçlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Kozağaçlı'nın tutuklanmasına karar verdi.

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KHK ile kapatılan ÇHD Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, gözaltına alındıktan 4 gün sonra adliyeye sevk edildi. İstanbul’da 8 Kasım’da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Sağlık kontrolleri ardından adliyeye sevk edilen Kozağaçlı’nın savcılık ifadesi başladı. Kozağaçlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

DHA’nın haberine göre, Nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu katta bulunan özel güvenlikler ile avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Avukatlar koridorda bulunan güvenlik bariyerlerini yıkarak içeriye girdi. Koridora giren avukatlar, “Savunma haktır engellenemez” sloganları atarak salonunun önünde toplandı. Avukatların salon önündeki bekleyişi devam ediyor. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de koridorda bekletiliyor.

Hakimlik sorgusu tamamlanan Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklamasına karar verildi. ÇHD’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genel başkanımız Selçuk Kozağaçlı tutuklandı. Bu saldırılarla hizaya geleceğimizi sananlar yanılacaklar. Haklıyız,elbet kazanacağız” denildi.
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