Yeşil pasaport ile ilgili flaş karar!

15 Temmuz'un ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurlar, nüfus cüzdanları ile KKTC ve Gürcistan’a gitmek isteyenler bağlı bulundukları kurumlardan yurt dışına çıkabilir yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçamıyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım’dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.





