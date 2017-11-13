Samanyolu Haber /Gündem / Yeşil pasaport ile ilgili flaş karar! /13 Kasım 2017 21:04

Yeşil pasaport ile ilgili flaş karar!

15 Temmuz sonrası başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı 15 Kasım'dan itibaren kaldırılıyor.

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15 Temmuz'un ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurlar, nüfus cüzdanları ile KKTC ve Gürcistan’a gitmek isteyenler bağlı bulundukları kurumlardan yurt dışına çıkabilir yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçamıyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım’dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.

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