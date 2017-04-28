Samanyolu Haber /Dünya / Flaş! İsviçre'de bir polis "Erdoğan'ın ajanı" suçlamasıyla tutuklandı /28 Nisan 2017 12:52

Flaş! İsviçre'de bir polis "Erdoğan'ın ajanı" suçlamasıyla tutuklandı

İsviçre'de "Erdoğan için ajanlık" suçlamasıyla Türk kökenli trafik polisi Y.K. (37) tutuklandı. Y.K. Erdoğan'a muhalif Türk isimlere yönelik istihbarat toplamakla suçlanıyor.

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İsviçre'de "Erdoğan için ajanlık" suçlamasıyla Türk kökenli trafik polisi Y.K. (37) tutuklandı. Y.K. Erdoğan'a muhalif Türk isimlere yönelik istihbarat toplamakla suçlanıyor.

Avrupa Postası'nın haberine göre Türk kökenli trafik polisi Y.K. hakkında önce detaylı bir araştırma yaptığı açıklanan Basel Bölge Polis Dairesi, Y.K. adlı trafik polisi hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve resmi bilgi ve belgeleri ihlal etmekten dolayı Y.K. aleyhine dava açtı. Daha sonra da savcılık tarafından tutuklama kararı çıkartıldı.

Olay, bir AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı teşkilat UETD üyesinin üç yıl önce düzenlenen toplantıda çektiği bir fotoğrafı basına vermesiyle başladı. Y.K.'nın Basel Polis Merkezi’ndeki bilgisayarlarda olan birçok gizli bilgiyi UETD İsviçre yetkililerine aktardığını iddia eden tanık, polis bilgisayarlarından Erdoğan muhaliflerine yönelik alınan bu bilgilerin Türk konsolosluğu üzerinde Türk devletine gönderildiğini ifade etti.
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