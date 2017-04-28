Samanyolu Haber /Gündem / Referandum sonuçları AİHM'de /28 Nisan 2017 12:12

Referandum sonuçları AİHM'de

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) itiraz başvurusu yaptı.

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

CHP’li Musa Çam AİHM’e başvuruyu yaptı

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) itiraz başvurusunu yaptı. AİHM'e yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yapan Çam, şöyle dedi:
“Usulsüz ve şaibeli bir referandum yaşadık. Yüzde 49'un insan haklarının ihlal edildiği bir durum söz konusu. Parlamento içinde ve dışında bu gayrimeşru sonucun gerçek halk iradesini yansıtacak şekilde değişmesi yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulasını kabul eden kararıyla referandum sonucunun gayrimeşru ve halk iradesini yansıtmayan bir sonuçla sonlandığını iddia eden CHP'li Çam, AİHM başvurusunda bu sürece yaptığı itiraz ile ilgili belgeleri de ekledi. AİHM'e bireysel başvuru yaptığını ifade eden Çam, “Adaletin haklının yanında olduğuna olan inancımızla sürecin peşinde olacağız” dedi.
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