Samanyolu Haber /Gündem / Flaş açıklama: Ergenekon ve Balyoz emrini bizzat Erdoğan verdi /16 Ocak 2017 14:31

Flaş açıklama: Ergenekon ve Balyoz emrini bizzat Erdoğan verdi

Dink davasında tutuklu sanık olarak dinlenen Ali Fuat Yılmazer ‘Neden burada siyasi yetkililer yok, emri veren onlar’ diyerek Erdoğan’ı işaret etti.

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Flaş! Ergenekon ve Balyoz emrini bizzat Erdoğan verdi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın duruşmasına, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in savunmasıyla devam edildi.

İddianamede isnat edilen suçlamaları yalanlayan Yılmazer, “Bu iddianame laf cambazlıklarından ibaret bir algı çalışmasıdır. Bizi silahlı terör örgütü yöneticisi yaptılar. Bu görevi yapanların hepsi Başbakan Erdoğan ve yetkililer tarafından atandı. Niye bir tek siyasi yetkili yok burada? Ergenekon, balyoz soruşturmaları için emir veren bizzat dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ile tutuksuz sanıklar Reşat Altay ve Sabri Uzun hazır bulundu. Yasin Hayal, Özkan Mumcu, Osman Gülbel, Ogün Samast ve Hamdi Egbatan SEGBİS yöntemiyle sesli ve görüntülü olarak katıldı.

‘BU İDDİANAME ALGI ÇALIŞMASIDIR’

2 buçuk yıldır tutuklu yargılanan Yılmazer, 25 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yaptığını ve sicil özetinde hiçbir adli, idari cezanın olmadığını söyledi. Hakkında 10’u aşkın soruşturma ve davanın olduğunu ve bunlardan 6 tanesinden tutuklu olduğunu belirten Yılmazer, “Bugünün Türkiye’sine ve yargı sistematiğine dair savunmamda ibret alınacak meseleler var” dedi. İddianamede kendisine isnat edilen suçlamalar üzerinden savunmasını yapan Yılmazer, “Hakkımdaki suçlamalar bir savcıya yakışacak beyanlar değil. Personel istihdamına dair hiçbir yetkim yok ama emniyette cemaat yapılanmasını gerçekleştirdiğim söyleniyor. Bizi silahlı terör örgütü yöneticisi yaptılar. Terör örgütü yöneticisine bakar mısınız; hepsi Başbakan Erdoğan ve yetkililer tarafından atandı. Niye bir tek siyasi yetkili yok burada? İddianamede ‘Sonradan kumpas olduğu anlaşılan Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları için emir verdi’ deniyor. Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları için emir veren, bu operasyonu başlatan ve ‘ben bu davaların savcısıyım’ diyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dink cinayetinde yöneltilen suçlama olsa olsa görev ihmali olur. Ne yapmışım da Dink’in öldürülmesiyle sonuçlanan süreçte bir fiilim olmuş. Fiilin olmadığı yerde fail mi olur? Dink’i korumak için İstanbul’da alınması gereken tedbirler alınmadığı için, cinayeti organize eden ekibe Trabzon’da yapılması gereken operasyon yapılmadığı için cinayet gerçekleşmiştir. Ben bu işin neresindeyim? Laf cambazlıklarından ibaret bir algı çalışmasıdır bu iddianame. Hakimlerin verdikleri kararlardan tutuklandığı, görevlerinden alındığı bir ülkede yargı bağımsız değildir” diye konuştu.
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