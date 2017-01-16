Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Bahçeli ve ihanet /16 Ocak 2017 14:07

Erdoğan Bahçeli ve ihanet

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, CHP'li milletvekillerine bir mektup gönderdi. Ümit Özdağ mektubunda, "Erdoğan ve Bahçeli ittifakı, Türkiye’yi başkanlık anayasası ile bir bilinmeze doğru sürüklüyor" ifadelerine yer verdi.

Namertçe, soysuzca...

 Erdoğan, Bahçeli ve ihanet

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, CHP'li milletvekillerine 'başkanlık anayasası'na dair bir mektup gönderdi. Özdağ mektubunda, "Erdoğan ve Bahçeli ittifakı, Türkiye’yi başkanlık anayasası ile bir bilinmeze doğru sürüklüyor" dedi.

Özdağ mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Meclis, sahip olduğu yetkileri İstiklal Harbi’nden bugüne getirmektedir. Bugün bu yetkileri, Türkiye’nin ağır bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuz iddiası ile bir kişiye devretmeye kalkmak sadece Türk Milletine değil, İstiklal Harbi’mize de ihanet anlamına gelecektir.”
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