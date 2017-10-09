Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Erdoğan’dan ABD’yle vize krizine ilk yorum /09 Ekim 2017 19:49

Flaş! Erdoğan’dan ABD’yle vize krizine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da... Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan ABD'nin vize karar için "üzüntü verici" dedi. Erdoğan, "Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayanarak aynı metni bizim büyükelçimiz anında açıklasın. Süreç bundan ibarettir" dedi.

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Erdoğan konuyla ilgili şöyle dedi: “Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bunu dydukları anda gerekli girişimlerde bulunarak muhataplarını aramışlardır. Bakanımız bu konuyu bana ilettiği anda kendilerine şunu söyledim; Türkiye bir hukuk devletidir. Biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayanarak aynı metni bizim büyükelçimiz anında açıklasın dedim. Süreç bundan ibarettir.”
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