Erdoğan'ı susturan Rusya sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Ukrayna’ya gitti. Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.







Ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na başkanlık eden iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.





“KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMADIK VE TANIMAYACAĞIZ”





Erdoğan "Karadeniz havzasının güvenliği dahil olmak üzere, ülkemizi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuları enine boyuna mütalaa ettik. Değerli dostumla bu konularda eş güdüm ve istişare halinde hareket etme halinde mutabık kaldık. Sayın Poroşenko'ya Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğini bir kez daha ifade ettim.





Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna'nın ülkelerine sadakalarını tamamlamış Kırım Tatar'larına verdiği destekten ötürü memnuniyet duyuyoruz. Soydaşlarımızın durumunu yakından takip etmeye ve bu konuyu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Bu konuda Ukrayna ile eşgüdüm halinde çalışmaya devam edeceğiz.





Tabi Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarında bir an önce sona ermesi en büyük dileğimizdir. Sorunun ancak uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz.





Bu çerçevede Minsk sürecini destekliyoruz. Ukrayna halkı kendi kararlarını kendisi veren, demokratik, müreffeh, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koymuştur. Bu arzuya herkesin saygı duyması gerekir. Biz bu çerçevede zorlu bir dönemde ortaya konan reform ve dönüşüm çabalarını önemsiyoruz. Bu çabaları desteklemeye de devam edeceğiz. Güçlü bir Ukrayna ülkemizin çıkarına olduğu gibi bölgesel barış ve düzen için de bir ihtiyaçtır." dedi.





Soru cevap bölümünde bir gazeteci Erdoğan'a bu sözlerini hatırlattı ve 'Kırım konusunda Ukrayna'yı desteklediğinizi söylüyorsunuz bu durumda Rusya'ya karşı yaptırımları destekliyor musunuz?' diye sordu. Erdoğan soruyu duymazdan geldi ve hiç Rusya'ya değinmeden kısa bir açıklama yaptı.