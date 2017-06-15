Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Doğan Holding yöneticisine tahliye /15 Haziran 2017 16:27

Flaş! Doğan Holding yöneticisine tahliye

Bir süre önce Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, hapiste geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

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Son dakika… Doğan Holding yöneticisi Muratoğlu tahliye edildi

4 aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi. Muratoğlu hakkında son yapılan oturumda ‘tahliye edilsin’ talebinde bulunulmuştu.


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