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Flaş! Doğan Holding yöneticisine tahliye
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15 Haziran 2017 16:27
Flaş! Doğan Holding yöneticisine tahliye
Bir süre önce Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, hapiste geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye edildi.
SHABER3.COM
Son dakika… Doğan Holding yöneticisi Muratoğlu tahliye edildi
4 aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi. Muratoğlu hakkında son yapılan oturumda ‘tahliye edilsin’ talebinde bulunulmuştu.
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