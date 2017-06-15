Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yurtdışına çıkışı zorlaştıralım, turizm büyüsün' /15 Haziran 2017 16:34

'Yurtdışına çıkışı zorlaştıralım, turizm büyüsün'

Türkiye'de turizm bitirildi, turizm derneklerindese mizah dergilerine konu olacak öneriler geliyor

SHABER3.COM

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkan Yardımcısı, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yurtdışına tatile gitmeyin, tatilinizi yurtiçinde yapın” çağrısına ilginç bir öneri ile destek verdi. Türk vatandaşlarının yurtdışına çıkışlarının zorlaştırılması gerektiğini savunan Uğurlu, bu konuda hükümetin radikal kararlar almasını beklediklerini söyledi. 

Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarının zorlaştırılması gerektiğini savunan Uğurlu, bu konuda hükümetin radikal kararlar almasını beklediklerini söyledi. “Yaptırım olmazsa iç turizm pazarı canlanmaz” diyen Uğurlu, “Tatilcinin iç pazara yönlendirilmesi için bir takım yasaklar, vergi yükleri konulmalı” görüşünü savundu.

Uğurlu, “Mesela Tarkan çıksa, ‘Ben tatilimi bu sene Türkiye’de yapıyorum’ dese süper olmaz mı?” dedi.

“TARKAN ÇAĞRI YAPSIN”

Hürriyet'te yer alan habere göre, iç pazarın canlandırılmasında Reklam çalışmalarının da etkili olacağını belirten Uğurlu, “İç pazarın canlanması için Türkiye’de sevilen sanatçıları değerlendirebiliriz. Mesela Tarkan çıksa, “Ben tatilimi bu sene Türkiye’de yapıyorum” dese süper olmaz mı? Bu tür isimlerin yorumları, önerileri dikkat çeker. Tatilci bu tür şeylerden etkilenir. O zaman bavulunu alıp yurtdışına kaçmaz. Bunların bir an önce planlanması gerekiyor” diye konuştu.

“BAKANLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Bu fikirleri hükümetin üst düzey yetkililerine aktardıklarını vurgulayan Uğurlu, şöyle dedi:

“Turizmcilerin ciddi kredi borçları var. Eğer sezon bu şekilde giderse birçok sektör bu durumdan etkilenecek. Biz bunu her ortamda anlatıyoruz. G-20 Liderler Zirvesi programında üst düzey isimlerle çok sıcak ilişkiler kurduk. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ile sürekli diyalog halindeyiz. Yeni fikirlerimizi de her ortamda paylaşıyoruz. Reklam ve yaptırım konularını da kendisiyle paylaşacağız.”

HABERTÜRK
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