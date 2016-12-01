Flaş! Doğan Holding Ankara temsilcisine gözaltı

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu’na gözaltı
Doğan Holding’in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu Cemaat soruşturması kapsamında Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Muratoğlu’nun İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
İZMİR’DE 52 GÖZALTI
Öte yandan İzmir’de sürdürülen Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avı kapsamında Bornova'da işadamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 52 kişi gözaltına alındı. İşadamları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan Bank Asya'ya para yatırdıkları için terörle suçlanıyor.