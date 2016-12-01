Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Doğan Holding Ankara temsilcisine gözaltı /01 Aralık 2016 11:07

Flaş! Doğan Holding Ankara temsilcisine gözaltı

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu Cemaat soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

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Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu’na gözaltı

Doğan Holding’in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu Cemaat soruşturması kapsamında Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Muratoğlu’nun İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

İZMİR’DE 52 GÖZALTI

Öte yandan İzmir’de sürdürülen Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avı kapsamında Bornova'da işadamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 52 kişi gözaltına alındı. İşadamları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan Bank Asya'ya para yatırdıkları için terörle suçlanıyor.
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