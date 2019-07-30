Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] CAS'tan Trabzonspor'a red /30 Temmuz 2019 21:28

[FLAŞ] CAS'tan Trabzonspor'a red

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin kararında, "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesine izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" denildi.
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