Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan ikinci 'TÜPRAŞ' ataması /30 Temmuz 2019 21:39

İmamoğlu'ndan ikinci 'TÜPRAŞ' ataması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut'un atanması sonrası TÜPRAŞ'ta yöneticilik yapan Mehmet Murat Kalkanlı da Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni atamalar yapmaya devam ediyor.

Eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne getiren İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise yine TÜPRAŞ'ta yöneticilik yapan Mehmet Murat Kalkanlı'yı getirdi.

KALKANLI KİMDİR?

Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına Botaş’la başlayan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı.

Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.
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