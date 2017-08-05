Flaş! Bharara: Flynn-Türkiye haberleri çok daha önemli





Dün ortaya çıkan haberlerde özel müfettiş Robert Mueller’in Trump’ın Rusya ile finansal bağlarını soruşturduğu ve bunun için bir jüri oluşturmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Jurinin ortaya çıkması, Trump’ın hakkında artık ciddi kanıtlar bulunmuş olunabileceğini hatırlatıyor.





Bharara şunları yazdı:





”Flynn’in Türkiye için yaptığı çalışmalar hakkında Beyaz Saray’dan belgeler talep edilmişse bu, dün ortaya çıkan Grand Jüri haberlerinden çok daha önemli bir durum. Çok daha..”













Bharara, ABD’nin en itibarlı bölge savcılığı olan New York Güney Bölgesinden Trump tarafından alındıktan sonra ülke çapında bir üne kavuştu.





Attığı twit ve verdiği mülakatlar büyük ilgi çekiyor. Büyük ilgi görmeye devam ediyor.