Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Bharara: Flynn-Türkiye haberleri çok daha önemli /05 Ağustos 2017 09:27

Flaş! Bharara: Flynn-Türkiye haberleri çok daha önemli

New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, Cuma günü New York Times’da yayınlanan ve Washington Hattı’nda genişçe yer verdiğimiz Mike Flynn’in Türkiye ile ilişkileri üzerine yoğunlaşan yeni haberler hakkında bir tweet mesajı atarak, bu durumun Trump hakkında kurulan Grand Jüri haberinden bile ”çok daha önemli” olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM


Dün ortaya çıkan haberlerde özel müfettiş Robert Mueller’in Trump’ın Rusya ile finansal bağlarını soruşturduğu ve bunun için bir jüri oluşturmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Jurinin ortaya çıkması, Trump’ın hakkında artık ciddi kanıtlar bulunmuş olunabileceğini hatırlatıyor.

Bharara şunları yazdı:

”Flynn’in Türkiye için yaptığı çalışmalar hakkında Beyaz Saray’dan belgeler talep edilmişse bu, dün ortaya çıkan Grand Jüri haberlerinden çok daha önemli bir durum. Çok daha..”



Bharara, ABD’nin en itibarlı bölge savcılığı olan New York Güney Bölgesinden Trump tarafından alındıktan sonra ülke çapında bir üne kavuştu.

Attığı twit ve verdiği mülakatlar büyük ilgi çekiyor. Büyük ilgi görmeye devam ediyor.
<< Önceki Haber Flaş! Bharara: Flynn-Türkiye haberleri çok daha önemli Sonraki Haber >>

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:56