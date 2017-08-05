Samanyolu Haber /Gündem / İslamcı yazardan AKP'ye: Hani Türkiye dünya Müslümanlarının son umudu idi? /05 Ağustos 2017 09:44

İslamcı yazardan AKP'ye: Hani Türkiye dünya Müslümanlarının son umudu idi?

Çin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki Çin karşıtı güçleri bertaraf etmek için Ankara'nın elinden geleni yapacağını söylemesi ve Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıma kararına İslamcı yazar Faruk Köse'den tepki geldi: Hani Türkiye Dünya Müslümanlarının son umudu idi?

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İslamcı yazardan AKP'ye Uygur Türkleri tepkisi

Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Pekin'in IŞİD'le mücadele için attığı adımları takdir ettiklerini de belirtti.

Çavuşoğlu'nun Pekin temasları sürerken, Reuters Türkiye'nin Uygur Türklerinin ayrılıkçı örgütü Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıma kararı aldığını belirtti. 

Türkiye'nin Uygur politikası değişiyor mu?

Çavuşoğlu'nun Pekin'den verdiği mesajlar, Uygur Türkleri arasında hayal kırıklığına neden oldu.



AKP'nin Uygur Türklerini yüz üstü bırakmasına İslamcı camiadan sert tepki geldi. Yeni Akit gazetesi eski yazarı Faruk Köse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Hani Türkiye Dünya Müslümanlarının son umudu idi?' diye sordu. İşte o paylaşımlar:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İslamcı Uygur militanlarına karşı mücadele" konusunda Çin ile işbirliğini geliştireceklerini ifade etmiş!  Pekin ziyaretinde Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye sınırları içerisinde "Çin karşıtı" eylemlere kesinlikle izin verilmeyeceğinin de sözünü vermiş. Dışişleri Bakanı'nın, Uygur müslümanlarını Çin'e teslim eden sözlerini okuyunca düşündüm: Hani Türkiye dünya Müslümanlarının son umudu idi?"


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