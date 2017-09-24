Flaş! Barzani nihai kararını açıklayacak

Barzani, referandum öncesi basın açıklaması yapacak







IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin yarınki referanduma saatler kala Erbil'in Selahaddin kasabasında basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.







Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.





Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.





Cuma günü Erbil'deki 'referanduma evet' mitinginde konuşan Barzani, 25 Eylül'de düzenlenecek referandumu erteleme çağrılarını reddettiklerini açıklamıştı. "Kürtler özgürlük için her bedeli ödeyecek" ifadelerini kullanan Barzani, "100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hâlâ ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın" demişti.