'Benimle aynı kareye girme'



Ahmet Takan’ın “Melih Gökçek Go-Kart’a bindi” başlığıyla yayımlanan (24 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:



SIRA SOYLU'YA MI GELDİ?







* Kadir Topbaş’ın İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği günün akşam saatlerinde iktidar partisi kulisleri, İçişler Bakanı Süleyman Soylu’nun yakında koltuğundan olabileceği söylentileri ile çalkalandı. “Reis’in neden Soylu’dan memnun olmadığından tutun, damat Berat Albayrak’ın Erdoğan ile yapılan bir yurt gezisinde Süleyman Soylu’ya dönerek ‘bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girme’ dediğine kadar…





* Bir de Erdoğan’ın Binali Yıldırım’a “oğlunu toparla” dediği başlığı altında konuşulanlar var. Herhalde sayfada yerim kalmadı…





Gördünüz mü?.. “Ankara Kulisleri Durulmuyor”u!.. Pek de durulacak gibi görünmüyor…