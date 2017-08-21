Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ankara'da yüzden fazla öğretmene gözaltı /21 Ağustos 2017 18:30

Flaş! Ankara'da yüzden fazla öğretmene gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketi'ne yakın KHK'yla kapatılan özel okullarda çalışan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Öğretmenlere ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen cadı avı kapsamında, şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı. 
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