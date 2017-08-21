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Flaş! Ankara'da yüzden fazla öğretmene gözaltı
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Flaş! Ankara'da yüzden fazla öğretmene gözaltı
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21 Ağustos 2017 18:30
Flaş! Ankara'da yüzden fazla öğretmene gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketi'ne yakın KHK'yla kapatılan özel okullarda çalışan 119 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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Öğretmenlere ByLock operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen cadı avı kapsamında, şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.
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