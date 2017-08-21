ÖSYM Başkanı istifa etti

ÖSYM Başkanı Ömer Demir yaptığı basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada “Görevden ayrılma talebimi ilgili makama sundum” dedi.







“Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz” diyen ÖSYM Başkanı “Bu kuruma sahip çıkmalıyız” dedi.





Demir, “Görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum. EK Puan uygulaması bu yıl ilk kez yapılıyor bu nedenle teknik bir hata oluştu. İlgili birimlerin yapmaları gereken bazı işlemleri sonradan farketmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Kendisinin yerleştirilmesi gereken bir adayın kendisinin fark etmesi üzerine kurulu araması üzerine hata ortaya çıkıyor. Sonra arkadaşlar bana geldi böyle bir hata yapılmış ne yapmamız gerekiyor diye. Ben de yapılan hatanın giderilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini aktardım. Bu yerleştirme ilk kez yapılıyor ve bu kural bu yıl ilk kez gelmiş. Bu ikisi üst üste gelince böyle bir hata olduğu gözlemlendi. Bütün adaylarımız cevap kağıtlarına ulaşabiliyor. Şeffaflık konusunda ÖSYM’nin durumu ortadadır. 2010 meselesi memleketimizin başına kabus gibi çökmüştür. Yargıdan güvenlikten bütün bu kurumlara verildiği gibi buraya da zarar verilmiştir” ifadelerini kullandı.