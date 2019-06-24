Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Almanya’da iki savaş uçağı çarpıştı /24 Haziran 2019 20:16

[FLAŞ] Almanya’da iki savaş uçağı çarpıştı

Alman basını, Almanya'da iki savaş uçağının çarpıştığını yazdı. Bakanlık olayla ilgili bir açıklama yaptı.

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Almanya’nın kuzeyinde Alman hava kuvvetlerine ait iki Eurofighter çarpıştı. Haberi Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Die Welt ve Focus dergisi aktardı. Focus, pilotların çarpışma sonrasında kendilerini uçaktan fırlattığını ve can kaybı olmadığını yazdı.

Alman yetkililer Mecklenburg-Vorpommern bölgesindeki kazayı doğrularken incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin içişleri bakanlığı sözcüsü, “Almanya’nın kuzeyinde iki hava aracının dahil olduğu bir kazayı doğruluyoruz” ifadesini kullandı. Eurofighter araçları Airbus, BAE Systems ve Leonardo ortak çalışması ürünüydü.

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