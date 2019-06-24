Samanyolu Haber /Gündem / Bilal'in sınıf arkadaşına THY'yi devrettiler /24 Haziran 2019 20:04

Bilal'in sınıf arkadaşına THY'yi devrettiler

Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal'in Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı İlker Aycı atanmıştı. Aycı'nın gelişiyle THY'nin yönetim mekanizmasına Kartal İmam Hatip Liseliler yerleşti.

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Airporthaber'den Ali Kıdık'ın yazısına göre İlker Aycı THY'de görev aldığı süre boyunca Kıdık'ın verdiği rakama göre aylık 150 bin TL maaş alıyor.

Kıdık, Aycı'nın görev süresince aldığı maaş üzerinden bir hesap yapıyor yazısında. Aycı'nın 7 Nisan 2015 tarihinde yönetim kurulu başkanı olduğunu ve başkan olduğu günden itibaren 150 bin TL maaş aldığını varsayan Kıdık, Aycı'nın toplam 48 aylık görev süresinde 7 milyon 200 bin TL biriktirmiş olabileceğini belirtiyor. (Hiç bir harcama yapmadan)

Kıdık, Aycı'nın gelir hesabını paylaştıktan sonra "ama asıl bomba o değil." diyor ve şu iddiayı aktarıyor:

"Fakir İlker’imiz 2.5 milyon Euro’ya Kemer Country’den villa almış. Asıl bomba budur. Bu villanın TL karşılığını hesaplayabildiniz mi? Dört yıllık maaşının iki katından fazla. E şimdi ne düşünelim biz? Gerçekten ne düşünelim? Yorum yapmıyorum. Biliyorum. “Ne yazacak, ne yazacak” diye merak ettiniz hep!"

Kıdık villa iddiasının ardından bir başka iddiaya daha yer veriyor yazısında: "Yurtdışında hatta çok yakın bir komşumuzda seyahatiniz sırasında geceliği 45 bin TL olan bir otelde konakladınız mı? Bu konaklamanın bedeli bir ajansa ödetildi mi?"

THY ile ilgili israfı bir süredir köşesine taşıyan Kıdık, daha önce Aycı'nın imza attığını ileri sürdüğü skandalları paylaşmıştı. Kıdık'ın aktardığı lüks harcamalar dudak uçuklatıyordu.

Ayrıca İlker Aycı'nın doğum günü için yapılan 'uçur bizi başkan' konseptli kutlamaya THY kasasından 100 bin TL harcandığını köşesine taşımıştı.
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