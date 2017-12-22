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Flaş! Albay ve yarbaylara gözaltı
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22 Aralık 2017 09:43
Flaş! Albay ve yarbaylara gözaltı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevdeki 7 albay 9 yarbay hakkında zaltı kararı verildi.
Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz
Ankara merkezli 9 ilde TSK personeline yönelik cadı avında 7'si albay, 9'u yarbay olmak üzere 16 subay hakkında gözaltı kararı verildi.
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