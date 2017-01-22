Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AKP sahte oy mu kullandı? /22 Ocak 2017 16:10

Flaş! AKP sahte oy mu kullandı?

CHP'li Mahmut Tanal AKP'nin sahte oy kullanarak Meclis'i tatil ettiğini öne sürdü.

SHABER3.COM

AKP sahte oy mu kullandı?

İşte Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığım paylaşım:

 "Siyasi iktidar sahte oy kullanarak Meclisi tatile sokarak çalışamaz duruma sokması darbe ıle eşdeğerdir.

 157kişi sisteme girmiş 9kişi pusula göndermiş.5Kişi hem pusula hemde sisteme girmiş.Mükerer oyları çıkarıldığında 161ıle Meclis karar alamaz

 Ölülere oy kullandıran diriler TBMM'yi sahte oylarla tatil ettiler!

İşte sahteciliğin belgesi!!! + işareti olanlar mükerrer oy kullandı. İşte AKP anlayışı!

Birazdan AKPli vekillerin sahte oylarla Meclisi tatil etmeleri ile ilgili basın açıklaması yapacağız. Açıklamayı hesabımdan izleyebilirsiniz"




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