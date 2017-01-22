YAHU SENİN YELİZ’E NE İHTİYACIN VAR?





Bir kere en başta hakkaniyetli olalım. “Vay efendim, şoförünü milletvekili yaptı” gibi şeylere girmeyelim.





Baykal sekreterini, Ecevit korumasını milletvekili yapmıştı. Yani ilk defa tanık olmuyoruz böyle bir şeye.





Ha bizimki doktorunu, avukatını, şoförünü, damadını, aile dostunun kızını, uzak akrabasını, belediyeden arkadaşını, oğlunun arkadaşını, danışmanın kuzenini, eşinin akrabasını, asker arkadaşını milletvekili yapmış, biraz fazla tabii. Ama hiçbir üniversite arkadaşını vekil yapmamış buradaki hassasiyetin görülmesi lazım.













Dünkü olaya dönersek. Yahu arkadaş öyle bir ismin var ki edebiyat antolojisine çaktırmadan konulsa kimse anlamaz. Ahmet Hamdi Çamlı. Sen gidip Yeliz diye trol ismi mi beğendin kendine? Bir kere buna yazıklar olsun. New Port Üniversitesi’ni bitirdin diye ‘milk port’ seviyesinde İngilizcen var diye mi böyle yaptın?





Aslında Yeliz olayından önce gündeme gelmişti. Garo Paylan ile ilgili yaptığın basın toplantısı –ki herkesin internette bunu izlemesini hararetle öneririm ben ilk gördüğümde vatandaşın birinin çektiği bir video zannetmiştim- ve HDP’li milletvekillerine karşı yaptığın eylem ile haber oluyordun ki o kahvehane ağzıyla herkese hakaret eden adam Yeliz diye çıkmasın mı?





Artık sen hep Yeliz ismiyle anılacaksın. Herkese hakaret edip isim taktığın bütün sözlerin ve yazdıkların unutulacak seni gören herkesin aklına Yeliz gelecek. Nasıl Egemen Bağış’ı görünce bakara makara, Zafer Çağlayan denince akla saat geliyor. Muammer Güler denince önüne yatarmış deniyor. Sen de artık herkes için Yeliz’sin.





Sakın cinsiyetçi bir şekilde kadınları aşağıladığımız sanılmasın. Maganda gibi Meclis’te herkese omuz atan, maço tavırlarıyla tribünlere oynayan adam kendisine böyle bir trol ismi seçmiş bütün sebep o. Haber değeri açısından. Yoksa Yeliz olmak neden ayıp olsun.





Benim anlamadığım zaten herkese küfür ediyorsun açıktan, her türlü hakareti ediyorsun. Bir de Yeliz’e ne ihtiyacın vardı? Bu trol hesabını ne amaçla kullanıyordun acaba?





Ha dersen ki senin de ismin takma ne artistlik yapıyorsun. Bunun da cevabını gidip Yeliz’in babasına soracaksın.





Son olarak ya birader Adeley ne ya! Sadece bunu açıklarsan benim çok büyük merakımı gidermiş olacaksın.





Barbaros Kartal tr724