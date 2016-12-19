Flaş! AKP: Misyonerlik yaptırmayız

AKP: Almanya'nın misyonerlik yapmasına müsaade etmeyiz







Alman hükümeti; İstanbul Lisesi yönetiminin, ‘Noel yortusunun derslerde gündem edilmesini Alman öğretmenlere bir yazı göndererek yasakladığını’ duyurmuş ve olayı ‘diplomatik kriz’ haline çevirmişti.





Bu gelişmelerin ardından İstanbul Lisesi de bir açıklama yapmış ve ‘Alman basınında yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını’ belirterek durumu “Son haftalarda yoğunlaşmak kaydıyla Alman öğretmenlerin derslerde —müfredatta öngörülmeyen bir biçimde- Noel ve Hıristiyanlık ile ilgili metinleri işlerken dışardan bakıldığında manipülasyona yol açacak söylemlere girildiğine ve öğrencilerin sorularına öğretmenler tarafından cevap verilmediğine dair bilgiler tarafımıza ulaşınca harekete geçtik” şeklinde özetlemişti.





AKP'DEN AÇIKLAMA





Söz konusu İstanbul Erkek Lisesi polemiğine AKP’li Mustafa Şentop da dahil oldu. Şentop twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye’de devlet okulunda, Müslüman öğrencilere müfradatla alakasız Protestan ilahileri okutanlar ikaz edilince Almanya itiraz ediyormuş” diye tepki gösterdi.





“DİNİ PROPAGANDAYA MÜSAADE EDİLMEZ”







Kendi kızıda İstanbul Lisesi mezunu olan ( mezuniyet töreninde yaşanan prostestoya destek vermişti) Şentop, açıklamasında şunları kaydetti “Devlet okulunda misyonerliğe izin verilemez. Daha önce okulda noel şarabı kaynatıp lise öğrencilerine içiren Alman öğretmenler varmış. Almanya’da bir devlet okulunda, Alman Hristiyan öğrencilere, Müslümanlık telkin eden bir Türk öğretmene nasıl muamele yapılırdı acaba? Alman devletinin misyonerlik yapan varandaşlarına sahip çıkması anlaşılabilir. Alman devletine hizmet eden Türk vatandaşlarına ne demeli? Kendinize gelin. Burası Türkiye. Devlet okulunda, bu ülkenin çocuklarına Alman devletinin dini/siyasi propagandasına müsaade edilmez. Cemil Meriç ne güzel söyler: ‘Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır’ Bahis mevzuu İslam olunca, “laik eğitim” önemli. Konu Hristiyanlık olunca laiklik maiklik akla gelmez. Kültür değişimi olur. Kendi okullarında, Müslüman Türk vatandaşı çocuklara din dersi verilmesine müsaade etmeyen Almanlar, Türkiye’de misyonerlik yapacaklar. Bu ülkenin seçkin beyinlerini Alman devletinin hizmetine sürmeye müsaade edilmemelidir. Alman devletinin hizmetkarı vatandaşlara duyurulur”





İşte o twitler















