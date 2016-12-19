Samanyolu Haber /Spor / Eski dünya boks şampiyonu ringden düşerek boksa veda etti /19 Aralık 2016 11:10

Eski dünya boks şampiyonu ringden düşerek boksa veda etti

ESKİ dünya boks şampiyonu Bernard Hopkins, yediği yumruklar sonucu ringden düşerek boksa veda etti.

Boksa böyle veda etti!


Dünyada dört büyük boks federasyonunun unvanına aynı anda sahip olan ilk boksör olan 51 yaşındaki Bernard Hopkins, Kaliforniya'nın Inglewood kentinde 27 yaşındaki Joe Smith Jr. ile karşılaştı. Maçın 8. raundunda Smith, iplere sıkıştırdığı efsane boksörü seri yumruklarıyla ringden düşürdü. Maçın başından beri çok ağır yumruklar yiyen Hopkins, 20 saniye içinde ayağa kalkamayınca teknik nakavtla mağlup oldu.

Hopkins, ilk kez 1995 yılında orta sıklet şampiyonu oldu. 2004 yılında orta sıklette bütün federasyonların kemerlerini toplayan Hopkins, 2011 yılında 46 yaşındayken yarı ağır sıklet WBC şampiyonluğunu kazandı. Bernard Hopkins, böylelikle en yaşlı dünya şampiyonu olarak boks tarihine geçti.

Hopkins maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre sonra 52 yaşında olacağım. Belki hala dövüşebilecek görünümündeyim, ama artık gücüm yok" dedi.
<< Önceki Haber Eski dünya boks şampiyonu ringden düşerek boksa veda etti Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:08