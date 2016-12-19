Eski dünya boks şampiyonu ringden düşerek boksa veda etti





Dünyada dört büyük boks federasyonunun unvanına aynı anda sahip olan ilk boksör olan 51 yaşındaki Bernard Hopkins, Kaliforniya'nın Inglewood kentinde 27 yaşındaki Joe Smith Jr. ile karşılaştı. Maçın 8. raundunda Smith, iplere sıkıştırdığı efsane boksörü seri yumruklarıyla ringden düşürdü. Maçın başından beri çok ağır yumruklar yiyen Hopkins, 20 saniye içinde ayağa kalkamayınca teknik nakavtla mağlup oldu.





Hopkins, ilk kez 1995 yılında orta sıklet şampiyonu oldu. 2004 yılında orta sıklette bütün federasyonların kemerlerini toplayan Hopkins, 2011 yılında 46 yaşındayken yarı ağır sıklet WBC şampiyonluğunu kazandı. Bernard Hopkins, böylelikle en yaşlı dünya şampiyonu olarak boks tarihine geçti.





Hopkins maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre sonra 52 yaşında olacağım. Belki hala dövüşebilecek görünümündeyim, ama artık gücüm yok" dedi.