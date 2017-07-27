FLAŞ... AB'den Türkiye'ye yönelik bir askıya alma kararı daha

Reuters, Türkiye ile AB arasındaki yapılan ve Ankara’nın mültecilerin Avrupa’ya geçmesini engellemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya riayet ediliyor olsa da, iki taraf arasında ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.





Bir AB diplomatının verdiği bilgiye göre müzakereleri askıya alınan konular arasında Türk vatandaşlarına Avrupa’da vizesiz seyahat ve serbest ticaretin kapsamının genişletilmesi de bulunuyor.





Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendiren AB diplomatı, “Türkiye açıkça AB standartlarından uzaklaşıyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yıkma çalışması devam ediyor” dedi.





Diplomat, bazı AB ülkelerinin Türkiye’ye tam üyeliğe hazırlık için aktarılan mali kaynağın kesilmesini görüşmeye açmak istediklerine dikkat çekti.