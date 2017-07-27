Samanyolu Haber /Gündem / Nişanyan'ın iltica ettiği ülke belli oldu /27 Temmuz 2017 14:25

Nişanyan'ın iltica ettiği ülke belli oldu

İzmir Foça Cezaevi'nden kaçarak yurt dışına giden yazar Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Yunanistan'a siyasi iltica yaptığını duyurdu.

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İzmir Şirince'de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar Sevan Nişanyan'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

Dün akşam yazar, yine sosyal medya hesabından bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, ''Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık'' mesajı yazdı.
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