Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AB'den 'Kardak' açıklaması /30 Ocak 2017 16:37

Flaş! AB'den 'Kardak' açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son Kardak gerilimine ilişkin Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

SHABER3.COM

AB'den 'Kardak' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin, iyi komşuluk ilişkilerinin AB'ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi. 

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

Yunan Başsözcü Schinas ise ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.
<< Önceki Haber Flaş! AB'den 'Kardak' açıklaması Sonraki Haber >>

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:03