Flaş! ABD YPG'ye resmen silah teslimatına başladı

ABD YPG'ye silah teslimatına başladı

Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’ne bilgi veren Pentagon sözcüsü, aynı zamanda bölgedeki askeri danışmanların elden geldiğince verilecek silah ve teçhizatın kullanımının izlemeye alacağını bildirdi. Bu açıklama doğrultusunda Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Kürt gruplara verilecek silahların sadece “yalnızca IŞİD’e karşı kullanılması” amaçlanıyor. Sözcü aksi bir durum tespit edilirse yardımın kesileceğini ifade etti.







Pahon ayrıca ilerleyen günlerde de bölgedeki Kürt güçlere küçük çaplı silah, cephane, ağır makineli tüfek ve intihar saldırılarında kullanılan bombalı araçlara karşı kendilerini koruyabilecek teçhizat sevkiyatı yapılacağını belirtti.





Pentagon sözcüsü, açıklamasında daha önce de Amerikan yönetimi tarafından dile getirilen, Rakka’nın en kısa sürede geri alınması konusunda YPG ve bölgedeki Kürt güçlerin başarılı olacağına inanıldığı ifadelerini tekrarladı. IŞİD’le mücadele koalisyonunun “karada mücadele veren ortaklarına” seslenen Pahon, IŞİD’İn bölgeden süratle temizlenmesi için koalisyonun, cephedeki ortaklarına destek olmak zorunda olduğunu ve uygun teçhizatın sağlanması gerektiğini belirtti.





Türkiye, Trump yönetiminin bölgede PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’ye ağır silahlar verme kararını sert biçimde eleştirmişti. Amerikan yönetimi kaygıları gidermek adına yaptığı açıklamalarda, silahların Rakka operasyonu için verildiğini ve daha sonra geri alınacağını bildirmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’nın bu kararı üzerine Washington seyahati öncesinde sert mesajlar vermiş ve “Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump’la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki; bizim yapacağımız görüşme virgül mesafesinde değil, nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli” demişti. Erdoğan Washington’da Trump ile görüştükten sonra Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’nin konu ile ilgili sorusuna “Nokta koyarsak olmaz” yanıtını vermişti.





Amerika’nın Sesi Türkçe Servisine konuşan PYD lideri Salih Müslim de, “Amerika’nın vereceği silahların PKK’ya geçmesi mümkün değil, bu silahlara Suriyeli Kürtlerin kendilerini savunmak için ihtiyaçları var” demişti.