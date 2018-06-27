Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatları düşürmek için iç savaştaki Suriye'den patates ithal edildi /27 Haziran 2018 20:15

Fiyatları düşürmek için iç savaştaki Suriye'den patates ithal edildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den ithal edilmesine izin verdiklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den ithal edilmesine izin verdiklerini açıkladı. Zeybekci, Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.

BusinessHT'nin haberine göre, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Zeybekci, "Hangi alanda olursa olsun spekülasyonlara izin vermeyeceğiz" derken, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi. 

Zeybekci, kurdaki dalgalanma ve faizler konusunda da "Önümüzdeki süreçte TL’nin değeriyle spekülatif bir şekilde oynanması, aradaki dalga boyları kadar yüksek spekülatif karlar ve rantlar elde edilmesi dönemi artık bitecektir. Kur da faiz oranları da makro ekonomik sonuçlara uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. 


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