Fiyatlar yükseldi! İş adamları fabrikalarına sigorta yaptıramıyor

Son dönemde artan döviz kurları fabrikaların sigorta primlerini de etkiledi. Türkiye’de en riskli grupta yer alan kağıt, tekstil ve kimya sektöründe ki fabrikaları sigortalatma olanakları zayıfladı. Sigorta şirketleri teçhizatlarını ve hammaddelerini çoğunlukla ithal eden bu fabrikalara yüksek primli fiyat çıkarıyor. Örneğin sigorta şirketi eskiden 1 milyon dolarlık bir fabrika için 3.5 milyon TL üzerinden rayiç bedel biçerken şimdi dövizdeki yükselişten dolayı 6,5 milyon TL üzerinden sigorta fiyatı veriyor. Bu nedenle fabrikalar sigorta yaptırmakta güçlük çekiyor.





YANICI VE TEHLİKELİ

Sanayideki firmaların kullandığı malzemelerin yanıcı ve tehlikeli olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kağıt, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların riskli grupta yer aldığını söyledi. Gülle, “Kağıt, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar riskli grupta yer alıyor. Sigorta şirketleri de bu duruma istinaden yüksek primler istiyorlar. Ayrıca bu tür fabrikaların makineleri çoğunlukla ithal.” dedi.



