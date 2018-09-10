Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası cezaevlerinde 61 kişinin şüpheli ölümü belgelendi /10 Eylül 2018 13:03

15 Temmuz sonrası cezaevlerinde 61 kişinin şüpheli ölümü belgelendi

15 Temmuz sonrası cezaevlerinde ve polis operasyonlarında yaşanan şüpheli ölümler artıyor.

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Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı hazırladığı raporda cezaevlerinde yaşanan ölümleri inceledi. Rapor için yapılan açıklamada, “Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, iki yıldan daha fazla süredir özgürlüğünden yoksun bırakılmış bireylerden en az 61 kişinin, çok şüpheli koşullarda ölümünü belgelemiştir.” dendi.

Darbe girişimi sonrasında gözaltında yaşamını yitiren kişiler üzerinde yapılan incelemelerde şüpheli ölümlerin görüldüğünü aktaran Vakıf, “Birçok ölüm, yaşananların intihar olduğuna işaret eden resmi söylemden uzak bulunuyor.” ifadesini kullandı.


 
Bu ölümlerle birlikte özellikle ‘yüksek profil’ olarak tanımlanan ve cezaevinde tutulan kişilerin aile üyelerinin büyük bir endişe yaşadığının belirtildiği açıklamada, “Aileler, ilk zamandan beri sevdikleri kişileri Türk cezaevlerindeki yargısız infazlardan kurtarmak için uluslararası topluluklara umutsuz çağrılar yöneltmiştir. Bu siyaset belgesi, giderek artan sözkonusu sorunlu duruma ve uluslararası hukuka etkilerine daha yakından bakmayı sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişiminden bu yana şüpheli koşullarda ve sistematik bir şekilde tekerrür eden model olarak gözaltındaki şüpheli ölümlerin sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış bireyler arasındaki çok sayıdaki ölüm, ülkedeki mevcut yoğun zulüm ortamında gerçekleşmektedir. Özellikle hukukun üstünlüğü kavramının erozyona uğraması ile git gide daha da şiddetlenen insan hakları ihlalleri de bu ölümleri değerlendirirken dikkate alınmalıdır.”
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