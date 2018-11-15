Samanyolu Haber /Gündem / Moody's ve Fitch'ten peş peşe Türkiye uyarısı /15 Kasım 2018 11:05

Moody's ve Fitch'ten peş peşe Türkiye uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's Türkiye ekonomisine peş peşe olumsuz açıklamalar yaptılar Her iki kuruluş Türkiye'de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıyla yüzde 4.1 ve yüzde 3 idi.


 
Fitch, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu’nda kredi arzının daralması ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti.

2019 için aşağı yönlü riskler beklediklerini vurgulayan kuruluş, büyüme tahminini 1.9’luk daralma olarak şekilde revize etti.

Kuruluş, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını belirtti.

Bu arada başka bir kredi derecelendirme kuruluşu olan  Moody's te , Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2 oranında daralmasını bekliyor.


Afrika'nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün 'negatif', Ortadoğu için ise 'karışık' olduğunu vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu; Türkiye'nin tırmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'de yüzde 1.5 büyümesini bekleyen Moody's, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Moody's ayrıca, global kredi şartlarının gelecek yıl, küresel büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini kaydetti.

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