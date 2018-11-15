Samanyolu Haber /Gündem / 25 günlük bebeği annesi ile cezaevine koydular... /15 Kasım 2018 11:10

25 günlük bebeği annesi ile cezaevine koydular...

15 Temmuz sonrası yüzlerce bebek anneleriyle birlikte hukuksuz bir şekilde cezaevlerine konuldu. Bunun son örneği Ayşe Şeyma Taş ile yeni doğmuş bebeği oldu.

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Sakarya’da 2 gün önce 25 günlük bebeğiyle tutuklanan Taş, Ferizli cezaevine kondu. Yasalara ve AİHM içtihatlarına göre hukuksuz olan uygulamadan bir an önce geri dönülmesi isteniyor.



YASALARA GÖRE YAPILANLAR HUKUKSUZLUK
15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında doğum yapmış anneler tutuklanırken cezaevlerindeki hamile kadınlar da serbest bırakılmıyor. Yasalar ve AİHM içtihatları ise hakim ve savcıların keyfi kararlarının tersini söylüyor.

Herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4 maddesine göre, “Hapis cezası, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş kadınlar hakkında geri bırakılır.” ifadesi kullanılıyor. Yine aynı Kanunun 16. maddesine göre, “yukarıdaki hüküm “tutuklular”hakkında da uygulanır.” deniyor.

Uzmanlar 5275 sayılı Kanun’un, 16/4 ve 116. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hamile kadınların ve bebeği altı ayı geçmemiş olanların tutuklanması, iç hukuka göre mümkün olmadığını vurguluyor.

İç hukuktaki bağlayıcı kararlar kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar ve içtihatları da hamile kadın ve bebeği olan şüpheli ya da tutuklu anneleri koruma altına alıyor. AİHM kararları, ‘’Tutuklama sadece iç hukuka uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda keyfi de olmamalıdır. Kanunları kötü niyetli uygulama açık keyfiliktir.’’ diyor.
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