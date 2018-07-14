Samanyolu Haber /Gündem / Fitch Türkiye’nin notunu junk (çöp) kategorisine düşürdü /14 Temmuz 2018 00:09

Fitch Türkiye’nin notunu junk (çöp) kategorisine düşürdü

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
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