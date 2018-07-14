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Fitch Türkiye’nin notunu junk (çöp) kategorisine düşürdü
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Fitch Türkiye’nin notunu junk (çöp) kategorisine düşürdü
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14 Temmuz 2018 00:09
Fitch Türkiye’nin notunu junk (çöp) kategorisine düşürdü
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
SHABER3.COM
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
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