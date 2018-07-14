Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 12 Rus hakkında seçimleri 'hack'ledikleri suçlaması /14 Temmuz 2018 00:16

ABD'de 12 Rus hakkında seçimleri 'hack'ledikleri suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 12 Rus istihbaratçıya, 2016 seçimlerinde Demokratik Ulusal Komite'yi 'hack'ledikleri suçlaması yöneltti.

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ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, suçlanan istihbaratçıların siber saldırılarında dolandırıcılıkla elde edilmiş e-mailler ve kötü amaçlı yazılım kullandıklarını söyledi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasını inceliyor.

Soruşturma kapsamında bugüne dek 20 kişi ve üç şirkete suçlama yöneltildi.

Rus istihbaratçıların siber saldırılarına Mart 2016'da Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının gönüllüleri ve çalışanlarının e-mail adreslerini 'hack'leyerek başladıkları belirtiliyor.
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