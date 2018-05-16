Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch Ratings'ten de Türk Lirası için kötü haber /16 Mayıs 2018 16:30

Fitch Ratings'ten de Türk Lirası için kötü haber

Fitch Ratings, Türkiye'deki para politikasının "aşırı genişlemeci" olduğunu belirtti

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki para politikasının "aşırı genişlemeci" olduğunu kaydetti. Fitch verilerine göre, Türkiye 10 gelişen ülke içinde en gevşek para politikasına sahip.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, "Fitch’in analizine göre 10 büyük gelişen ekonomi içerisinde Türkiye, Çin, Polonya, Brezilya, Endonezya ve Hindistan olmak üzere altı ekonomi, hali hazırda basit politika kuralları tarafından işaret edilenden daha gevşek bir para politikası uyguluyor. Politika kurallarına dayalı analizimize göre bütün bu ekonomiler içerisinde Türkiye en fazla uyumlu duruşa sahip olan ülke. Brezilya da bu analize göre fazlaca gevşek bir politika uyguluyor” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada küresel para politikalarının normalleşmesiyle, gelişen ekonomilerin politika faizinde finansal piyasaların beklentisinin üzerinde bir artışa gidebileceği kaydedildi.
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