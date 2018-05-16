Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye’de 6 milyon 327 bin kişi işsiz! /16 Mayıs 2018 16:08

Türkiye’de 6 milyon 327 bin kişi işsiz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından her ay açıklanan istihdam ve işsizlik raporunun yenisi kamuoyuyla paylaşıldı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyon olurken, genç işsizlik oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) raporunda, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 327 bin olduğu, genç işsizliğinin yüzde 19’a yükseldiği, kentsel kadın işsizliğinin yüzde 27,2’ye ulaştığı vurgulandı. Rapordan satır başları şöyle:

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,6 olarak hesaplandı. Genç işsizlik oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yüksek öğrenim işsizliği 11,4 olarak hesaplandı.
Kadın işsizliği yüzde 13,4, genç kadın işsizlik oranı yüzde 23,6 olarak gerçekleşti.

Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

En çok iş güvenliği, sosyal hizmet, sanat ve gazetecilik mezunları işsiz. Geçen yıla göre, en çok hukuk bölümü mezunları arasında işsizlik oranı artıyor.
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