Finlandiya'da tecavüz çetesinin tamamı sığınmacı çıktı, ülke karıştı

Kuzey Avrupa'nın sakin ülkesi Finlandiya ergenlik ve hatta ergenlik öncesi yaşlardaki kız öğrencilerin cinsel saldırı dalgasına maruz kalmasının şokunu yaşıyor. Planlı eylemlerle çocukları kandırarak cinsel temasa sürükleyen göçmen çetesinin saldırılarıyla ilgili Başbakan Juha Sipilä'dan Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye dek siyasetin en üst düzeyinden kınama geldi.







ZANLILAR 18-40 YAŞLARINDA, KURBANLAR 15 YAŞIN ALTINDA





Finlandiya'nın Oulu kentinde uzun zamandır devam eden ve kız öğrencileri hedef alan cinsel saldırılarla ilgili 8 erkek gözaltına alındı. Yaşları 18-40 arasında değişen zanlıların bazısı Ortadoğu kökenli, hepsi Finlandiya'ya sığınmacı olarak gelmiş, bazısı Fin vatandaşlığına geçmiş.





Haklarındaki suçlamalar arasında hunharca tecavüz etmek de var. Tecavüz çetesinin kurbanlarının hepsi 15 yaşın altında. İçlerinde 10 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.





AYLARDIR DEVAM EDİYORDU





Polis komiseri Markus Kiiskinen "Aylardır devam eden bir süreçten, çok yüksek dozda, aşırı düzeyde şiddet kullanılan suçlardan söz ediyoruz" açıklamasını yaptı.





Oulu Emniyet Müdürü Yardımcısı Arto Karnaranta, "Çocuklara yönelik had safhada ciddi saldırganlık söz konusu" derken 38 yıllık polis memurluğu kariyerinde buna benzer hiçbir olay görmediğini belirtti.





Karnaranta, halka, sakin kalma ve sorunu kendi başlarına, kendi yöntemleriyle halletmeye kalkışmama, polise güvenme çağrısında bulundu.





AİLELERE UYARI: YABANCILARLA TEMASA DİKKAT





Kız çocuklarıyla ailelerine yönelik mesaj da yayımlayan Oulu Emniyeti, sosyal medyada kızlarla temas kuran ve onları tecavüz ya da cinsel istismara uğradıkları durumlara çeken yabancı erkeklere karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.





Daha fazla kişinin gözaltına alınmasının beklendiği de belirtildi.





ÇOCUKLARA CİNSEL SALDIRILARDA CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK





Cinsel saldırıları 'akıl erdilemez bir kötülükten kaynaklanan insanlıkdışı eylemler' diye niteleyen Başbakan Juha Sipiläi, bu acımasızlık karşısında toplumca şoke olduklarını ifade etti.





15 yaşın altındaki çocuklara karşı 'en berbat suçu' işleyenlerin yabancılar olduğunu dile getiren Sipiläi, doğrulukla dürüstlükten sapmamanın çok önemli bir mesele olduğunu, suçluların etnisiteleri ne olursa olsun hak ettikleri cezaları alacağını dile getirdi.





Çocuklara cinsel saldırı suçlarında cezaların insanların algı ve idraklarıyla aynı çizgide olması gerektiğini belirten Finlandiya Başbakanı, bu cezaları artıran bir tasarıyı parlamentoya sunduklarını duyurdu.





Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de 'insanlık dışılığıyla şoke edici' derken böyle bir şerle mücadele için Finlandiya'nın gücünü toplaması gerektiğini savundu.







'FİNLANDİYA'DA OLMAMALIYDI'





İçişleri Bakanı Kai Mykkänen, "Böyle bir şey Finlandiya'da olmamalıydı. Finlandiya toplumu bunların tekrarlanmamasını sağlayacak yollar bulmalı" dedi.





'GÖÇMENLER MERCEK ALTINA ALINMALI'





Daha ağır cezalar verilmesini talep eden Mykkänen, göçmenlerin davranışlarının daha yakından, daha dikkatle incelenmesi, Finlandiya'nın değerleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.





'JET SINIRDIŞI' TASARISI





Fin hükümeti, çocukları hedef alan cinsel suçlara daha ağır cezalar verilmesinin yanısıra suç işleyen yabancıların daha hızlı şekilde sınırdışı edilmesi üzerinde çalışıyor.





Ancak Finlandiya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen yıl tecavüzle suçlanan Fin vatandaşlarının sayısı 693, yabancı uyrukluların sayısı 286'ydı.