Samanyolu Haber /Ekonomi / Filli Boya Japonlara satıldı /26 Nisan 2019 15:24

Filli Boya Japonlara satıldı

Filli Boya markasını da bünyesinde barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesi imzalandı.

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İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co’dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi.

Reuters’ta, Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co’yu yetkilendirdiği haberi kasım ayında yer almıştı.

Betek Boya A.Ş.’den yapılan açıklamada ise, “Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın dördüncü büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır” denildi.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ AKPINAR AİLESİ'NDE

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya'nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Betek Boya'nın bu sene sonunda 1.6 milyar lira ciroya ulaşması bekleniyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üretimi gerçekleştirerek, buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. 
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