Şık: Londra'ya 59 milyar dolar kaçırırken geri dönmek zorunda kalan geminin hikayesi de yazılır elbet

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 59 milyar dolar paranın bir gemiyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçırılmaya çalışıldığını ve bir uçakla milyarlarca doların yurt dışına kaçırıldığını ileri sürdü.







Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının, Cumhuriyet'in mevcut yönetimiyle yaşadığı kavga ve sonrasında aleyhlerindeki tanıklık sonrası cezaevine girmelerini eleştiren Ahmet Şık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:





"Hakikate kendilerinden daha fazla saygı duyanlar kaldığı yerden yola devam eder. Uçağa doldurulup kaçırılan milyar dolarlara hangi mahdumun eşlik ettiğini de, Londra’ya kaçırılmaya çalışılan 59 milyar doları götüremeden geri dönmek zorunda kalan geminin hikayesini de yazar elbet"



